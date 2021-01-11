Hindistan’ın en büyük dört çelik üreticisinin üretimi Ekim-Aralık döneminde %6 arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 12:01:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın en büyük dört çelik üreticisi JSW Limited, Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Tata Steel ve Steel Authority of India Limited (SAIL) şirketlerinin 2020-21 mali yılının Ekim-Aralık çeyreğindeki toplam üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %6 artışla 14,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim-Aralık döneminde, söz konusu dört şirket arasından en çok üretim yapan Tata Steel’in yalnızca Hindistan’da bulunan çelik tesislerindeki üretimi yıllık %3 artış göstererek 4,6 milyon mt oldu.

Aynı dönemde SAIL’ın üretimi ise yıllık %9 artışla 4,37 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde JSW Limited’in çelik üretimi yıllık %2 artışla 4,08 milyon mt olurken, JSPL üretimi ise yıllık %18 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.