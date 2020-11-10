Hindistan’ın Ekim ayı araç kayıtları üreticilerin satışlarda artış yaşandığı iddiasıyla çelişiyor

Salı, 10 Kasım 2020 16:59:21 (GMT+3) | Kalküta

Ekim ayında Hindistan’ın yerel otomobil sektöründeki canlanma, otomobil üreticilerinin sevkiyatları ile tüccarların perakende satışları arasında keskin bir fark olması nedeniyle şüpheli.

Küresel uygulamanın aksine, Hint otomobil üreticileri bayilere otomobil göndermeyi “satış” olarak görürken, otomobil distribütörleri ise bayilerin yaptığı ticareti satış olarak kabul ediyor.

Bu durum göz önüne alındığında, birçok Hint otomobil üreticisi Ekim ayı sevkiyatlarında güçlü bir artış bildirdi, ancak Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) verilerine göre söz konusu ayda otomobil kayıtları yıllık bazda %24 düşüşle 1.413.549 adet olarak kaydedildi.

Üreticiler bayilere gönderdikleri otomobil sayısında artış kaydetse bile FADA, düşen satışlar sebebiyle bayilere araç gönderimini azaltmak için otomobil üreticileriyle görüştü.

FADA verilerine göre, pazar payı bağlamında ülkenin en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’in Ekim ayı sevkiyatı 172.862 adetken, söz konusu ayda tüccarların toplam satışları 124.261 adet seviyesinde yer alarak perakende kısmında stok biriktiğini gösterdi.

FADA’ya göre, Hindistan’ın en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited ise Ekim ayında 56.605 adet sevkiyat yaparken, tüm tüccarların toplam satışı 42.757 adet seviyesinde yer alıyor.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Aylardır gerçek satış rakamlarının, üreticilerin belirttiği kadar canlı olmadığını söylüyoruz. Tatil dönemi nedeniyle satışlarda bir artış olduğu aşikar, ancak satış seviyeleri geçen seneki seviyelere yakın bile değil,” şeklinde konuştu.