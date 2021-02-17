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Hindistan’ın devlete bağlı demir cevheri madencileri daha fazla ruhsat ücreti ödeyecek

Çarşamba, 17 Şubat 2021 15:45:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Madencilik, Maden Geliştirme ve Düzenleme Yasası 2015’te yapılması önerilen değişikliklere göre, devlete bağlı demir cevheri madencileri demir cevherine doğrudan erişim sağladığı için daha fazla ruhsat ücreti ödeyecek.

Söz konusu değişikliklere göre devlete bağlı tüm demir cevheri madencileri, ihaleye katılmadan doğrudan demir cevheri madeni sözleşmesi elde ettiği için 1,5 kat daha fazla ruhsat ücreti ödeyecek. Bu da ruhsat ücretinin %22,5 oranında olacağı anlamına geliyor.

Ayrıca, kendi ait demir cevheri madeni bulunan şirketlerin, 1,5 kat ilave ruhsat ücreti ödedikten sonra madendeki üretiminin %50’sini ticari olarak satmasına izin verilmesine yönelik değişiklik yapılması da önerildi.

Madencilik Bakanlığı söz konusu değişiklik önerilerini kamuyla paylaştı ve 24 Şubat 2021 tarihine kadar sektör katılımcılarından konuyla ilgili yorum bekliyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  madencilik  Hindistan  |  benzer haberler »


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