Hindistan’ın demir cevheri üretimi 2021-2022 mali yılında zirveye çıkabilir

Cuma, 17 Aralık 2021 16:36:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın demir cevheri üretiminin, Nisan-Ekim döneminde, 143 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin edilirken, artış seyrinin Mart ayına kadar devam etmesi durumunda, 2021-2022 mali yılının toplam üretiminin, 2019-2020 mali yılında kaydedilen zirve seviye 246 milyon mt’u geçeceği belirtildi.

Hindistan Madencilik Bakanı Alok Tandon, demir cevheri üretiminin, 2021-2022 mali yılının ilk yedi ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %50 arttığını ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeyi geçmeye doğru ilerlediğini ifade etti.