Hindistan’ın çelik üretimi Nisan-Kasım döneminde %20 arttı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 11:07:38 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin çelik üretiminin 2021-2022 mali yılının Nisan-Kasım döneminde pandeminin ikinci dalgasına rağmen %20 artışla 76,44 milyon mt seviyesinde yer aldığı belirtildi.

Bakanlık, özellikle kırsal bölgelerdeki talebin artırılmasına yoğunlaşmak üzere yerel çelik tüketiminin artırılması amacıyla yerel çelik üreticileriyle ve büyük son kullanıcı sektörlerle yapılan görüşmeler sonucunda ortak çalışma grubu kurulduğunu ifade etti.

Hükümete bağlı çelik üreticileri Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL), üreticiler ile alıcılar arasındaki mesafenin kaldırılması ve talebin artırılması amacıyla kırsal bölgelerdeki dağıtım ağının genişletilmesi talimatı verildi.