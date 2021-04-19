Hindistan’ın çelik üretimi daha fazla üreticinin sağlık sektörüne oksijen tedarik etmesinden etkilenecek

Pazartesi, 19 Nisan 2021 12:30:37 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın çelik üretimi, giderek daha fazla sayıda yerel entegre çelik üreticisinin salgının ikinci dalgasını önlemek amacıyla, tesislerinden hastaneler ve eyalet hükümetlerine oksijen dağıtmasından en azından kısa vadede olumsuz etkilenecek. Tata Steel, ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS), JSW Limited ve Steel Authority of India Limited (SAIL) gibi çelik devlerinin tamamı hastaneler ve eyalet hükümetlerine dağıttığı oksijen miktarını artırdı.

AMNS şirketinden bir yetkiliye göre, çelik üretimi, üretimde kullanılan oksijenin hastanelere dağıtılmasından olumsuz etkilenecek fakat insan hayatı çelik üretiminden daha önemli.

Söz konusu yetkili, AMNS şirketinin geçtiğimiz hafta halihazırda 300 mt oksijen dağıttığını söyledi.

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki çelik tesislerinde toplam yaklaşık 28 adet oksijen üretim birimi var ve üreticiler günde yaklaşık 1.500 mt oksijen dağıtırken, hastanelere dağıtılmak üzere 30.000 mt oksijen stoku şu anda hazır durumda.

JSW Limited’in Dolvi çelik tesisi, ülkede salgından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Maharashtra eyaletine tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere halihazırda günlük 185 mt oksijen sağlıyor.

Tata Steel, tıbbi sıvı oksijene yönelik artan talep konusunda öngörülü davrandı ve çeşitli eyalet hükümetlerinin gerekliliklerine göre oksijen dağıtıyor. Şirket günde 300 mt oksijen tedariki sağlıyor.

Pazar günü, Hindistan’da yeni Covid-19 vaka sayısı 161.500 kişi olarak günlük bazda en yüksek seviyeyi kaydetti ve bu durum tedavi için gerekli oksijen miktarında önemli bir eksiklik yaşanmasına yol açtı. Hükümet ise, dokuz endüstri hariç tüm sektörlerde oksijen kullanımına kısıtlamalar getirdiğini açıkladı ve agresif bir şekilde oksijen ithal ediyor.