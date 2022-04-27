Hindistan’ın çelik tüketimi 2021-2022 mali yılında 106 milyon mt, ihracatı ise 13,5 milyon mt oldu

Çarşamba, 27 Nisan 2022 10:22:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik üretimi 2021-2022 mali yılında 120 milyon mt olurken, tüketimi 106 milyon mt ve ihracatı 13,5 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Pandemi nedeniyle yıllık bileşik büyüme oranının yıllık %6 yükselmiş olmasına rağmen Hindistan çelik sektörü güçlü bir büyüme gösterdi.

Öte yandan ülkede çelik talebi artarken, çelik ile diğer ürünler arasındaki rekabet de kızıştı. Otomotiv, beyaz eşya, demir yolu ve uzay gibi pek çok sektörde yüksek maliyetler ve ağır olması nedeniyle çelik yerine daha hafif, daha güçlü ve daha ucuz olan kompozit malzemeler tercih edilmeye başladı.