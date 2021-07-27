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Hindistan’ın çelik ithalatı son üç mali yılda istikrarlı bir düşüş kaydetti

Salı, 27 Temmuz 2021 11:51:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel talebin, git gide yerel üretim vasıtasıyla daha fazla karşılanmasına bağlı olarak çelik ithalatının, geçtiğimiz üç yıllık süre zarfında düşüş gösterdiği belirtildi.

Parlamento’ya sunulan verilere göre, Hindistan’ın çelik tüketimi 2018-2019 mali yılında 98,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, 7,9 milyon mt’unun ithalat yoluyla karşılandığı ifade edildi. Buna karşılık, 2019-2020 mali yılında çelik tüketimi 100,17 milyon mt olurken, 6,8 milyon mt’unun ithal; 2020-2021 mali yılında kaydedilen 94,89 milyon mt çelik tüketiminin 5 milyon mt’unun ithal edildiği söylendi.

2021-2022 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran), ülkenin çelik tüketiminin 24,58 milyon mt seviyesinde kaydedildiği ve bunun 4,7 milyon mt’unun ithal olduğu açıklandı.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  ith/ihr istatistikleri  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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