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Hindistan’ın çelik ithalatı Ekim ayında %57 yükseldi

Çarşamba, 16 Kasım 2022 10:59:42 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin çelik ithalatı bu yılın Ekim ayında yıllık %57 artışla 593.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında çelik ihracatının 360.000 mt seviyesinde yer almasıyla birlikte Hindistan, Temmuz ayından bu yana net ithalatçı konumunu koruyor.

Aynı ayda alaşımsız çelik ithalatı yıllık %69 artışla 364.000 mt ve paslanmaz çelik ithalatı yıllık %41 artışla 230.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Özel üreticilerden birinin yetkilisi, “Uluslararası fiyatların düştüğü ve Hindistan’ın talep artışının görüldüğü birkaç ülkeden biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çok sayıda Japonya ve Güney Kore çıkışlı alaşımsız çelik vergisiz sevk ediliyor. İthal sıcak rulo sac ile yerel satış fiyatları arasındaki farkın yaklaşık 5.000-7.000 INR/mt (61-86$/mt) seviyesinde yer alması son kullanıcı sektörler açısından oldukça cazip,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası İth/ihr İstatistikleri 

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