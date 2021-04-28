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Hindistan’ın çelik ihracatı 2020-21 mali yılının son çeyreğinde %26 artacak

Çarşamba, 28 Nisan 2021 17:58:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre, Hindistan’ın çelik ihracatı, 2020-2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26 artışla 2,47 milyon mt oldu.

Söz konusu veriler, son çeyrekte kaydedilen toplam çelik ihracatındaki artışın, sadece Mart ayında kaydedilen 1,29 milyon mt sevkiyattan kaynaklandığını gösteriyor.

Sadece bu yılın Mart ayında yurt dışına yapan sevkiyatların 676.200 mt’unu, sıcak haddelenmiş sac oluşturdu.

2020-2021 mali yılının son çeyreğinde gerçekleşen çelik ihracatının büyük bir kısmını AB piyasalarındaki talep artışı oluştururken, Mart ayında yurt dışı sevkiyatlarının %22’sini İtalya, %16’sını Belçika ve %5’ini İspanya oluşturdu.

2020-2021 mali yılının son çeyreğinde kaydedilen artış dışında, Hindistan’ın yıl boyunca net çelik ihracatçısı olarak kalmasındaki bir başka etmen de ithalattaki sert düşüş oldu.

Söz konusu mali yılda (Nisan-Mart) kaydedilen 10,78 milyon mt’luk toplam ihracata karşılık, toplam ithalatın yıllık %29,8 düşüşle 4,75 milyon mt olarak kaydedilmesiyle Hindistan, net ihracatçı pozisyonunu koruyabildi.


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