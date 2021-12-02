Hindistan’ın binek araç satışları Kasım ayında farklı seyirler izledi

Perşembe, 02 Aralık 2021 11:29:43 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları, bu yılın Kasım ayında, farklı seyirler izlemeye devam etti.

Hindistan binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları, Kasım ayında, yıllık %19 düşüşle 109.726 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %24,2 düşüşle 37.001 adet olurken, Tata Motors’un satışları yıllık %32 artışla 28.027 adet seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, Mahindra & Mahindra’nın satışları yıllık %8 artarak 19.384, Toyota Kirloskar’ın satışları ise yıllık %53 artışla 17.971 adet seviyelerine çıktı.

MSIL’den bir yetkili, konuya ilişkin, “Üretimdeki düşüşün başlıca sebeplerinden olan küresel yarı iletken çip sıkıntısı azalıyor. Ancak, yine de, işlerin normale döneceği bir zaman aralığı veremiyoruz. Hiç stokumuz yok ve yaklaşık 250.000 siparişimiz var. Üretimimizin tamamı tükeniyor. Talep güçlü seyrediyor. Satışların düşmesi çoğunlukla talebin karşılanamamasından kaynaklanıyor,” açıklamasını yaptı.