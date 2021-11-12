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Hindistan’ın binek araç satışları Ekim ayında %27 düştü

Cuma, 12 Kasım 2021 16:30:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin binek araç üretimi, bu yılın Ekim ayında, yıllık %27 düşüşle 226.353 adet seviyesinde yer aldı.

Üreticiler, fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları satış olarak gösteriyor.

Söz konusu ayda, iki tekerlekli araç satışları yıllık %25 düşerek 1.541.621 adede geriledi.

SIAM Genel Müdürü Rajesh Menon, konuya ilişkin, “Otomobil üreticileri, 2021-2022 mali yılının başında, satışlarda meydana gelen sert düşüşleri tersine çevirmek için tatil dönemini bekliyordu. Ancak, küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve hammadde fiyatlarında kaydedilen sert artışlar, otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: otomotiv  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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