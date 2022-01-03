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Hindistan’ın binek araç satışları Aralık ayında farklı seyirler izledi

Pazartesi, 03 Ocak 2022 09:48:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları Aralık ayında farklı seyirler izledi.

Buna göre, Hindistan binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları, Aralık ayında yıllık %12,6 düşüşle 123.016 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %31,8 düşüşle 32.312 adet oldu.

Öte yandan, aynı ayda Nissan India Limited’in satışları %59 artarak 3.010 adet, Tata Motors’un satışları %50 artışla 35.299 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları ise %10 artışla 17.722 adet seviyelerinde kaydedildi.

Otomobil üreticileri, fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları, satış olarak gösteriyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  otomotiv  |  benzer haberler »


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