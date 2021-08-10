Hindistan’ın binek araç kayıtları Temmuz ayında %62,9 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 14:21:15 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç kayıtları bu yılın Temmuz ayında yıllık %62,9 artışla 261.744 adet seviyesinde yer aldı.

FADA, söz konusu ayda, iki tekerlekli araç kayıtlarının yıllık %27,56 artış göstererek 1.132.611 adet seviyesinde yer aldığını ancak artışın yavaş olduğunu bildirdi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Ülkenin tamamen açılmasıyla ardından tüm araç kategorilerindeki talebin yüksek seyretmesi sonucunda araç satışlarındaki güçlü toparlanma Temmuz ayında devam etti. Binek araç talebi, özellikle yeni lansmanlar sayesinde yükseldi. Arz tarafındaki kısıtlamalara bağlı gelişen ve birkaç aydır devam eden bekleme süreleri, orijinal ürün üreticileri için kalıcı bir sorun haline gelmeye başladı. İki tekerlekli araç piyasasında talep olumlu seyretmeye devam etti. Piramidin altında yer alan müşterilerin düşük gelirleri ve pandeminin ikinci dalgasında, Covid-19 vakalarının yüksek olduğu kırsal bölgeler nedeniyle talepteki iyileşme yavaş gerçekleşiyor,” açıklamasını yaptı.