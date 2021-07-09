Hindistan’ın binek araç kayıtları düşük baz etkisi nedeniyle Haziran ayında %43,45 arttı

Cuma, 09 Temmuz 2021 11:50:59 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç kayıtları bu yılın Haziran ayında yıllık %43,45 artışla 184.134 adet seviyesinde yer aldı.

Ancak, söz konusu artışın, 2020 yılının Haziran ayında tam karantina uygulanmasının ardından ortaya çıkan düşük baz etkisiyle gerçekleştiği belirtildi.

FADA, söz konusu ayda, iki tekerlekli araç kayıtlarının, geçen yılın aynı ayına kıyasla %16,90 artışla ve 2019 yılının Haziran ayına kıyasla %30,47 düşüşle 930.324 adet seviyesinde yer aldığını bildirdi.

Ticari araç kayıtları yıllık %236 artışla ve 2019 yılının Haziran ayına kıyasla %45,11 düşüşle 35.700 adet oldu.

Ayrıca, Haziran ayında, tüm kategorilerdeki araç satışları, 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %22,62 artışla ve 2019 yılının Haziran ayına kıyasla %28,32 düşüşle 1.217.151 adet seviyesinde kaydedildi.