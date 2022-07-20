Hindistan’ın binek araç ihracatı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde %23 arttı

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin binek araç ihracatı 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %23 artışla 160.263 adet seviyesinde yer aldı.
SIAM binek araç ihracatının bir önceki yılın aynı çeyreğinde pandemiden çok olumsuz etkilendiğini belirtti.
Söz konusu çeyrekte Maruti Suzuki India Limited (MSIL) dış piyasalara yıllık %53 artışla 68.987 adet satış yaparak birinci sırada yer alırken, MSIL’yi, satış verileri paylaşılmayan Hyundia Motors India Limited (HMIL) ve %72 artışla 21.459 adet binek araç ihracatı yapan Kia Motors takip etti.