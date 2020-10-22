Hindistan’ın binek araç ihracatı 2020-2021 mali yılının ilk yarısında %57,5 düştü

Perşembe, 22 Ekim 2020 12:42:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan’ın binek araç ihracatı mevcut mali yılın ilk yarısında (Nisan-Eylül 2020) bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 365.247 adede kıyasla %57,5 düşüş göstererek 155.156 adet seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında, ülkenin binek araç ihracatı %35,89 düşüşle 36.146 adet seviyesinde kaydedildi.

SIAM bu düşüşü, uluslararası ticaret faaliyetlerinin kesintiye uğramasına, tedarik zincirinde sıkıntılara ve ülkede satış bayilerinin kapanmasına yol açan küresel piyasalardaki Covid-19 ile ilgili aksaklıklara bağladı.