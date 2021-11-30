Hindistan’ın başlıca sektörlerinde çelik talebi 2020-2021 mali yılında %5 düştü

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh tarafından yapılan açıklamada, ülkenin altyapı, otomotiv ve mühendislik gibi başlıca tüketim sektörlerinde çelik talebinin, 2020-2021 mali yılında, yıllık %5 düşüşle 94,9 milyon mt seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu mali yılda, konut ve inşaat sektörlerinde çelik tüketimi yıllık %43,4 düşüşle 41 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Altyapı projelerinden gelen çelik talebinin, 2019-2020 mali yılında kaydedilen 25,1 milyon mt’a kıyasla 23,8 milyon mt seviyesine gerilediği bildirildi.