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Hindistan’ın başlıca sektörlerinde çelik talebi 2020-2021 mali yılında %5 düştü

Salı, 30 Kasım 2021 11:07:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanı Ram Chandra Prasad Singh tarafından yapılan açıklamada, ülkenin altyapı, otomotiv ve mühendislik gibi başlıca tüketim sektörlerinde çelik talebinin, 2020-2021 mali yılında, yıllık %5 düşüşle 94,9 milyon mt seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu mali yılda, konut ve inşaat sektörlerinde çelik tüketimi yıllık %43,4 düşüşle 41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Altyapı projelerinden gelen çelik talebinin, 2019-2020 mali yılında kaydedilen 25,1 milyon mt’a kıyasla 23,8 milyon mt seviyesine gerilediği bildirildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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