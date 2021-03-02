Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Şubat ayında iki haneli artış gösterdi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Şubat ayında iki haneli artış kaydetmeye devam etti.
Hindistan’ın pazar payı açısından en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’ın satışları Şubat ayında yıllık %11,8 artışla 164.469 adet oldu.
Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise söz konusu ayda yıllık %26,4 artışla 61.800 adet otomobil sattı.
Tata Motors Limited, Şubat ayında yıllık %54 artışla en fazla büyümeyi kaydederek 58.473 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
Söz konusu ayda satışlarında azalma yaşayan tek şirket olan Mahindra & Mahindra ise yıllık %11,38 düşüşle 28.777 adet otomobil sattı.