Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları Ekim ayında düştü

Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları, bu yılın Ekim ayında sertçe düştü.
Ülkedeki tüm başlıca binek araç üreticilerinin satışları, normalde satışların artış gösterdiği ve üreticilerin yıllık satışlarının ortalama %40’ını oluşturduğu tatil döneminde düşüş kaydetti.
Hindistan binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları, Ekim ayında, aylık %60 artışla ve yıllık %24 düşüşle 138.335 adet seviyesine geriledi.
Otomobil üreticileri, fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları, satış olarak gösteriyor.
Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %37 düşüşle 43.556 adet olurken, Honda Cars India Limited’in satışları ise yıllık 10.836 adet düşerek 8.108 adet seviyesinde yer aldı.
Ayrıca, Tata Motors Limited’in satışları aylık %32 artarak 25.730 adet seviyesine çıktı.