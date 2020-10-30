Hindistan’ın ana sanayilerindeki üretim gerilemesi Eylül ayında hafifledi, çelik ve kömür üretimi arttı

Cuma, 30 Ekim 2020 15:48:34 (GMT+3) | Kalküta

Eylül ayında Hindistan’ın başlıca sekiz sanayindeki küçülme kömür, elektrik ve çelik üretiminin salgından sonra ilk kez artması sonucu Mart ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Eylül ayında söz konusu sekiz endüstrinin üretimi %8 düşerek, Mart ayından beri en düşük düşüşü kaydetti ve bu durum salgın ve ulusal karantinanın etkisinden sonra bir iyileşme olduğuna işaret etti.

Hindistan’ın kömür üretimi Eylül ayında, geçen yılın aynı ayında kaydedilen %20,9’luk düşüşe göre %21,2 artış kaydetti. Söz konusu ayda ülkenin çelik üretiminde ise, geçen yılın Eylül ayında kaydedilen %1,4’lük düşüşe kıyasla %0,9 büyüme gerçekleşti.

Aynı ayda ülkenin elektrik üretimi, geçen yılın Eylül ayında kaydedilen %2,6’lık düşüşe göre %3,7 artış gösterdi.

Yine de, Eylül ayında doğal gaz ve ham petrol üretimi aylık %10,6 ve yıllık %6 azalarak düşüş göstermeye devam etti.

Endüstriyel Üretim Endeksi’nin %40’ından biraz fazlasını oluşturan ana sekiz endüstrideki üretim düşüşü, 2020-21 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) %14,9 olarak, Nisan-Ağustos dönemindeki %17,8’lik düşüşe göre hafifçe iyileşme gösterdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, “Birçok ana gösterge, bu yılın Eylül ayında güçlenen bir ekonomik iyileşmeye işaret ederken, bu artışın sürdürülebilirliğinin küresel olmayabileceğine dikkat çekmek istiyoruz ve bunun devamlılığına dair işaretler bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.