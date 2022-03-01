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Hindistan’ın 500 milyon $’lık ihracatı Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle risk altında

Salı, 01 Mart 2022 11:45:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, ihracat kredisi garantilerinin askıya alınması, Rus bankalarına uygulanan yaptırımlar ve Baltık limanlarında faaliyetlerin aksaması nedeniyle Hindistan’ın Rusya’ya yapacağı 500 milyon $ değerindeki ihracat risk altına girdi.

Hükümete bağlı Export Credit Guarantee Corporation of India, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ve küresel yaptırımların ardından Rusya’ya yapılan sevkiyatlar için verilen garantileri askıya aldı.

Hindistan’ın Rusya’ya yıllık yaklaşık 2,4 milyar $ değerinde ihracat yaptığı tahmin ediliyor.

Hindistan İhracatçılar Federasyonu Genel Müdürü Ajay Sahai, “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ödemeleri etkileyecek. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Rus alıcıların beklemede kalan ödemelerine açıklık getirecek yönergeleri yayımlamasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.

OFAC’in ülkelere yaptırım uygulama ve uygulanan yaptırımları düzenleme yetkisi bulunuyor. Hint ihracatçılar da mevcut sözleşmelerin iptaline ilişkin detayların paylaşılmasını bekliyor.

Yerel ihracatçılar ayrıca Los Angeles-Şanghay arasındaki 40 feet’lik konteyner fiyatlarının yalnızca bir haftalık süre içerisinde %3 ve yıllık %125 artışla 11.030$ seviyesine çıktığını belirterek navlun oranlarındaki artıştan da endişe duyuyor.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, “İyi bir performans göstermekte olan ihracatçılarımızın tecrübe edeceklerinden dolayı endişeliyim. Söz konusu durumlar ithalatımızı ve Ukrayna’ya yapacağımız ihracatı etkileyecek. Yaşananlardan dolayı kaygılıyız,” dedi.

Ayçiçek yağı ihtiyacının %90’dan fazlasını Rusya ve Ukrayna’dan karşılayan Hindistan’ın arzdaki sıkıntıdan dolayı da endişeli olduğu bildirildi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »

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