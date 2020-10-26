Hindistan’ın 2020-21 mali yılının ilk yarısında en çok ihracat yaptığı ülke Çin oldu

Pazartesi, 26 Ekim 2020 14:06:05 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi (JPC) tarafından yayımlanan verilere göre Çin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül), geçen yılın aynı döneminde yapılan 2.500 mt’a kıyasla 1,9 milyon mt sevkiyat ile Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülke oldu.

Söz konusu dönemde Çin, Hindistan’ın en çok ihracat yaptığı ülke konumunda olan Vietnam’ın yerini aldı. Hindistan, Vietnam’a mevcut mali yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,04 milyon mt’a kıyasla 1,61 milyon mt ihracat yaptı.

2020-21 mali yılının ilk yarısında Hindistan, yıllık %66,3 artışla 6,54 milyon mt ihracat yaparak net çelik ihracatçısı oldu. Sıcak sac ihracatı, %70 ile Hindistan’ın toplam çelik ihracatının büyük bir bölümünü oluşturdu.

Söz konusu dönemde Hindistan’ın çelik ithalatı ise yıllık %50,6 düşüşle 1,99 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yine de, Eylül ayında Hindistan’ın çelik ihracatı, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları gibi önemli sektörlerdeki yerel talebin artması nedeniyle zayıflama işaretleri gösterdi.

JPC verilerine göre, Eylül ayında Hindistan’ın çelik ihracatı aylık bazda %16,8 ve yıllık bazda %15,2 düşüşle 864.000 mt seviyesinde kaydedildi.