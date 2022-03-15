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Hindistan’da binek araç satışları Şubat ayında %6,5 düştü

Salı, 15 Mart 2022 16:09:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Şubat ayında yıllık %6,5 düşüş gösterdi.

Buna göre, söz konusu ayda toplam binek araç satışları 26.984 adet seviyesinde yer alırken, iki tekerlekli araç satışları yıllık %27 düşerek 1,03 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, küresel yarı iletken çip arzındaki sıkıntı, araç yönetmeliklerine bağlı olarak artan maliyetler, yüksek emtia fiyatları ve yüksek lojistik maliyetleri nedeniyle binek araç, iki tekerlekli ve üç tekerlekli araç satışlarının düştüğünü belirtti.

Menon sektörün Rusya-Ukrayna savaşını ve söz konusu savaşın küresel tedarik zinciri üzerinde yarattığı baskıyı yakından takip ettiğini de ekledi.


Etiketler: Hindistan  otomotiv  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »

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