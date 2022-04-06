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Hindistan’da binek araç satışları Mart ayında %4,87 düştü

Çarşamba, 06 Nisan 2022 10:39:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Hint binek araç üreticilerinin satışları bu yılın Mart ayında yıllık %4,87 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda, tüm kategorilerdeki perakende araç satışlarının yıllık yaklaşık %30 düşüşle 1.619.181 adet seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

FADA tarafından yapılan açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Çin’in tam karantina uygulaması olumlu bir gidişat çizmediği için Hindistan otomotiv sektörünün kısa vadeli görünümü iyimser değil. Ham petrol fiyatları da güçlenmeye devam ediyor. Yakıt fiyatları daha da artacak ve bu durum beklentileri olumsuz etkilemekle birlikte harcamaların da azalmasına yol açacak. Hammadde maliyetlerindeki artış araç fiyatlarını yükselterek bazı kategorilerde talebin düşmesine neden olacak,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası otomotiv 

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