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Hindistan’da yeni otomobil kayıtları mevcut mali yılda ilk kez Aralık ayında %11 artış gösterdi

Salı, 12 Ocak 2021 11:45:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan’da yeni otomobil kayıtları Aralık ayında yıllık %11 artarak mevcut mali yılda ilk kez artış kaydetmiş oldu.

FADA Başkanı Vikesh Gulati, “İki tekerliler segmentindeki daha iyi teklifler, piyasaya yeni binek araçların sürülmesi ve Ocak ayında fiyatların artacağı endişesi, geçen yılın Aralık ayında talebin devam etmesini sağladı. Binek araçlardaki arz sıkıntısı üst üste ikinci ay devam etti ve belirli araç kategorilerinde bekleme süresinin 8 aya kadar çıkmasına yol açtı,” şeklinde konuştu. Ancak Gulati, yeni yılda planlanan fiyat artışının talebi zayıflatabileceğini belirtti ve “Aralık ayında talep, Noel ile yeni yıl tatilleri sayesinde ve fiyat artış açıklamalarından dolayı yapılan ön alımlar nedeniyle iyi seviyedeydi. Ancak Ocak ayında otomobil talebi kötü görünüyor. Arz talep dengesizliği çözülürse binek araç satışları artabilir. Ancak orijinal ekipman üreticilerinin yakın zaman önce fiyatlarını artıracağını açıklamasıyla birlikte FADA, müşterilerin fiyat artışını kabul etmesi zaman alacağı için talebin geçici olarak zayıflamasını bekliyor,” ifadelerini kullandı.

 FADA, binek araç stoklarının 15-20 günlük üretim seviyesinde ve iki tekerlekli stoklarının da 30-35 günlük üretim seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.


Etiketler: otomotiv  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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