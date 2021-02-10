Hindistan’da yeni otomobil kayıtları Aralık ayındaki kısa artış sonrası Ocak’ta azaldı

Çarşamba, 10 Şubat 2021 15:29:13 (GMT+3) | Kalküta

Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Hindistan’da otomobil üreticileri tarafından yapılan sevkiyatlar kapsamında binek araç satışları arttı. Buna rağmen, perakende satışların güçlü bir göstergesi olan otomobil satışları önceki aya kıyasla geriledi.

Verilere göre, Ocak ayında perakende sektöründe binek araç satışları yıllık bazda %4,46 düştü ve 281.661 adet oldu.

Binek araç, ticari araç, iki tekerlekliler, üç tekerlekliler ve traktörler dahil tüm araçların satışları ise yıllık %9,96 düşerek 1,59 milyon adet oldu.

FADA Başkanı Vikesh Gulati, “Geçtiğimiz Aralık ayında araç kayıtlarında kaydedilen artışın ardından Ocak ayında kayıtlar yaklaşık %10 azaldı. Otomobil sanayi karantina sonrası geri gelen talebi yanlış yorumlamış olsa gerek,” dedi.