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Hindistan’da Temmuz ayı binek araç satışları imalatçılar ile perakendecilerin verilerinin farklı olduğunu gösterdi

Cuma, 05 Ağustos 2022 11:08:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da Temmuz ayı binek araç satışları, imalatçıların ve perakendecilerin yayımladığı verilerin farklılığını ortaya koydu.

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç satışları bu yılın Temmuz ayında yıllık %5 düşüşle 250.000 adet seviyesinde kaldı.

FADA verileri binek araç kayıtları baz alınarak hazırlanıyor.

Ancak binek araç üreticilerini temsil eden Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, binek araç satışları söz konusu ayda %16 artışla 340.000 adet seviyesinde kaydedildi.

SIAM verileri ise fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hazırlanıyor.

Sektör oyuncularının bir kısmı, binek araç üreticilerinin satışlarının arttığını ve stoklarının düştüğünü göstermek amacıyla fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları artırdığını öne sürüyor.

Ancak tüketicilerin gerçek alımlarını gösteren bayi satışlarının düşük seviyelerde yer alması, perakende zincirinde stok yığılması meydana geldiğini gösteriyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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