Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı Ocak ayında düştü

Hindistan Ticaret bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen %4,1’e kıyasla %3’e geriledi.
Sekiz ana sanayi sektörü kömür, ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri, çelik, çimento ve elektrik sektörlerinden oluşuyor.
Öte yandan söz konusu veriler sanayi sektörlerinin pandeminin yarattığı olumsuz etkilerden toparlanmaya başladığını ortaya koydu. 2021-2022 mali yılının Nisan-Ocak döneminde sekiz ana sanayi sektörü, bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen %8,6 düşüşe kıyasla %11,6 büyüme kaydetti.