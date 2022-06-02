Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Nisan ayında %8,4 büyüdü

Perşembe, 02 Haziran 2022 10:10:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti yayımlanan verilere göre, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı bu yılın Nisan ayında %8,4 seviyesinde yer alarak son altı ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kömür, çelik, çimento, gübre, elektrik, doğalgaz, petrol ürünleri ve ham petrol, sektörlerinden oluşan sekiz ana sanayi sektörü ülkenin toplam sanayi üretiminin 2/5’sini oluşturuyor. Söz konusu ayda ham petrol ve çelik sektörleri hariç diğer ana sanayi sektörleri yıllık bazda büyüme kaydetti.

Kömür, doğalgaz, petrol ürünleri, gübre, elektrik ve çimento sektörlerinde üretim sırasıyla yıllık %28,8, %6,4, %9,2, %8,7, %8 ve %10,7 büyürken, çelik üretimi %0,7 azaldı.