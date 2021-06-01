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Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Nisan ayında %56 büyüdü

Salı, 01 Haziran 2021 09:54:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün üretiminin bu yılın Nisan ayında, geçen yılın aynı döneminde uygulanan tam karantina nedeniyle ortaya çıkan düşük baz etkisiyle %56,1 büyüme gösterdiği belirtildi.

Kömür, ham petrol, doğalgaz, petrol ürünleri, çelik, çimento, gübre ve elektrik sektörlerinden oluşan sekiz ana sektörde 2020 yılının Nisan ayında tam karantina nedeniyle %37,9 daralma görüldü.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, doğalgaz, petrol ürünleri, çelik, çimento ve elektrik üretiminde sırasıyla %25, %30,9, %400, %548,8 ve %38,7 artış kaydedildi.

Hindistan ekonomisi, 2020-2021 mali yılının ilk çeyreğinde makro düzeyde %1,6 büyürken, söz konusu mali yılın tamamında ise %7,3 küçüldü.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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