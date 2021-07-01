Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Mayıs ayında %16,8 büyüdü

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:22:46 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %16,8 büyüme gösterdiği belirtildi.

Ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün üretimi bu yılın Nisan ayında, geçen yılın aynı döneminde uygulanan tam karantina nedeniyle ortaya çıkan düşük baz etkisiyle %60,9 büyüme göstermişti.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, doğalgaz, petrol ürünleri, çelik ve çimento üretiminde sırasıyla %20,1, %15,2 %59,3 ve %7,9 artış kaydedildi.

Söz konusu ayda, gübre üretimi %9,6 düşüş gösterirken, ham petrol üretimi ise yıllık %6,3 düştü.