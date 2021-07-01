﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Mayıs ayında %16,8 büyüdü

Perşembe, 01 Temmuz 2021 11:22:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün üretiminin bu yılın Mayıs ayında yıllık %16,8 büyüme gösterdiği belirtildi.

Ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün üretimi bu yılın Nisan ayında, geçen yılın aynı döneminde uygulanan tam karantina nedeniyle ortaya çıkan düşük baz etkisiyle %60,9 büyüme göstermişti.

Bakanlık tarafından yayımlanan verilere göre, doğalgaz, petrol ürünleri, çelik ve çimento üretiminde sırasıyla %20,1, %15,2 %59,3 ve %7,9 artış kaydedildi.

Söz konusu ayda, gübre üretimi %9,6 düşüş gösterirken, ham petrol üretimi ise yıllık %6,3 düştü.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

23  Haz

SAIL’in RMD’yi tasfiye etmesi iş gücünü azaltmayacak
22  Haz

Hindistan hükümeti pelet üreticisi KIOCL’yi tasfiye etmeyi düşünüyor
21  Haz

SAIL pandemi nedeniyle sertleştirilmiş çelik rayların ticari üretimini erteledi
16  Haz

SAIL ve RINL işçileri 30 Haziran’da maaş değişikliğinin gecikmesini protesto için greve gidecek
15  Haz

Goa hükümeti demir cevherinin kara yolu üzerinden taşınmasını muson mevsimi boyunca yasakladı