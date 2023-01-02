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Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Kasım ayında %5,4 büyüdü

Pazartesi, 02 Ocak 2023 09:43:37 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı geçtiğimiz yılın Kasım ayında 2021 yılının aynı ayında kaydedilen %3,2’ye kıyasla %5,4 seviyesinde yer aldı.

2021 yılının Kasım ayıyla kıyaslandığında kömür üretimi %12,3, gübre üretimi %6,4, çelik üretimi %10,8, çimento üretimi %28,6 ve elektrik üretimi %12,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda ham petrol ve doğal gaz üretiminde düşüş gözlendi.

2022-2023 mali yılının Nisan-Kasım döneminde sekiz ana sanayi sektöründe üretim bir önceki mali yılda kaydedilen %13,9’a kıyasla %8 artış kaydetti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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