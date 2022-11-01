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Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Eylül ayında %7,9 büyüdü

Salı, 01 Kasım 2022 13:30:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti yayımlanan verilere göre, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı bu yılın Eylül ayında %7,9 seviyesinde yer alarak son üç ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda, kömür üretimi aylık %12, çelik üretimi aylık %6,7, elektrik üretimi aylık %11 ve çimento üretimi aylık %12,1 artış gösterdi.

Ancak petrol ürünleri üretimi %6,6, gübre üretimi %11,8, ham petrol üretimi %2,3 ve doğal gaz üretimi %1,7 azaldı.

2022-2023 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Temmuz) ise sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen %19,6’ya kıyasla %9,6 oldu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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