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Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü Ağustos'ta son dokuz ayın en düşük büyüme oranını kaydetti

Salı, 04 Ekim 2022 14:38:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti yayımlanan verilere göre, ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı bu yılın Ağustos ayında yıllık %3,3 seviyesinde yer alarak son dokuz ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Kömür üretimi Ağustos ayında %7,6 artarken, ham petrol üretimi %3,3 ve doğal gaz üretimi %0,9 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda petrol ürünleri, gübre ve çelik sektörlerindeki üretim sırasıyla %7, %11,9 ve %2,2 arttı. Çimento ve elektrik sektörlerindeki üretim ise sırasıyla %1,8 ve %0,9 artış gösterdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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