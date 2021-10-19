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Hindistan’da refraktör fiyatları artan girdi maliyetleri ve navlun nedeniyle son iki çeyrekte %40 arttı

Salı, 19 Ekim 2021 10:13:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Refraktör İmalatçıları Birliği (IRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede refraktör fiyatlarının, hammadde ve navlun oranlarındaki artış nedeniyle üst üste iki çeyrekte %40 yükseldiği belirtildi.

Hint refraktör imalatçıları, özellikle Çin’den ithal magnezya olmak üzere ithal hammaddelere dayalı üretim yapıyor.

IRMA Başkanı Pramod Sagar, “Geçtiğimiz son iki haftalık süreçte, Çin’de %97 erimiş magnezya fiyatları 610$/mt seviyesinden 1.015$/mt’a; %99 beyaz erimiş alümin fiyatları ise 780$/mt’dan 1.000$/mt’a çıktı. Geçtiğimiz yıl, navlun maliyetleri 800-1.200$ arasında değişen 20 feet’lik konteyner, şu an 5.500-6.800$ aralığında bulunuyor,” şeklinde konuştu.

IRMA, Çin’in Liaoning eyaletinin başlıca magnezya üreticisi olduğunu ve çevreyi korumaya yönelik alınan sıkı önlemlere bağlı olarak magnezya üretiminin baskı altında kaldığını ve Liaoning eyaletinde, elektrik tüketimine getirilen kısıtlamaların bu durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Sagara sözlerine, “Hindistan refraktör imalat sektörü, düşük kâr marjıyla ve yüksek sermayeyle faaliyet gösteriyor. Son birkaç yıllık süreçte, maliyetlerin, her alanda artması nedeniyle finansal sürdürülebilirliğimizde sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle, müşterilerden gelen fiyat baskısı da kâr marjlarımızı azaltıyor,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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