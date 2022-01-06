Hindistan’da perakende binek araç satışları Aralık ayında %10,91 düştü

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:31:08 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende binek araç satışları yıllık %10,91 düşüşle 244.639 adet seviyesinde yer aldı.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati konuya ilişkin, “Orijinal ekipman üreticilerinin yeni yıl sebebiyle stoklarını eritmek için en iyi indirimleri yapmasına bağlı olarak Aralık ayı, genellikle en fazla satışın gerçekleştirildiği aydır. Ancak, 2021 yılının Aralık ayı, perakende satışlar açısından büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve takvim yılını beklenenden daha düşük bir performansla tamamladık. Yarı iletken çip arzındaki sıkıntı devam ederken, Aralık ayında yapılan araç satışları çok düşük seviyelerde yer aldı. Bayilerin araç tedarikinde yaşanan sıkıntının hafifçe azaldığını görmesi, durumların toparlanacağı umudunu aşıladı,” açıklamasını yaptı.