Hindistan’da perakende binek araç satışları Ağustos ayında %6,51 arttı

Perşembe, 08 Eylül 2022 13:45:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende binek araç satışları bu yılın Ağustos ayında yıllık %6,51 artışla 274.448 adet seviyesinde yer aldı.

FADA söz konusu ayda toplam perakende binek araç satışlarının 2019 yılının aynı ayına kıyasla %40 artış gösterdiğini ifade etti.

Üç tekerlekli araç segmentinde yapılan satışların %83,14 artışla 56.313 adet seviyesinde yer alarak en hızlı artışı gösterdiğini belirten FADA, ticari araç satışlarının %24,12 artışla 67.158 adet seviyesinde kaydedildiğini de ekledi.