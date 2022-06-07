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Hindistan’da perakende araç satışları Mayıs ayında düşük baz etkisine bağlı olarak %207 arttı

Salı, 07 Haziran 2022 11:05:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende araç satışları bu yılın Mayıs ayında yıllık %207 artışla 1.646.773 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, perakende binek araç satışları yıllık %204 artışla 263.152 adet olurken, perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %198 artışla 1.222.994 adet ve ticari araç satışları yıllık %278 artışla 66.632 adet seviyelerinde kaydedildi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Hindistan otomotiv sektörü Mayıs ayında üst üste iki ay büyüme gösterdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayıyla kıyaslandığında tüm araç kategorilerinde olağanüstü bir artış görülmesine rağmen 2020 ve 2021 yıllarının Mayıs ayında uygulanan tam karantinanın ülkeyi olumsuz etkilendiğini unutmamak gerekiyor,” dedi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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