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Hindistan’da perakende araç satışları Kasım ayında rekor kırdı

Cuma, 09 Aralık 2022 10:45:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yapılan açıklamada ülkede perakende araç satışlarının bu yılın Kasım ayında yıllık %26 artışla 2,38 milyon adet seviyesinde yer alarak 2019 yılının aynı ayında kaydedilen seviyeyi geçtiği ve rekor kırdığı belirtildi.

Söz konusu ayda perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %24, perakende üç tekerlekli araç satışları yıllık %80, perakende binek araç satışları yıllık %21, perakende ticari araç satışları yıllık %33 ve perakende traktör satışları yıllık %56 arttı.

FADA Başkanı Manish Raj Singhania, “Bu yılın Kasım ayında Hindistan otomobil sektörü tarihindeki en yüksek perakende satış rakamlarına ulaşıldı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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