Hindistan’da perakende araç satışları Haziran ayında %27 arttı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:59:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende araç satışları bu yılın Haziran ayında yıllık %27 artışla 1.550.855 adet seviyesinde yer aldı.

FADA söz konusu verilerde yeni araç kayıtlarının baz alındığını ve Haziran ayı rakamının pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin altında yer aldığını söyledi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Binek araç segmentinde talep güçlü seyretmiş olsa da Rusya-Ukrayna savaşından ve Hindistan Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonun endişe yarattığını söyleyerek faiz oranlarını yükseltmesinden kaynaklanan enflasyonist baskı nedeniyle risk ileriye dönük olarak halen çok yüksek. Geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde, neredeyse tüm ürünlerin fiyatları artarak hane halklarının bütçeleri üzerinde baskı oluşturdu ve binek araç alımı için ayrılan harcanabilir gelirlerin azalmasına yol açtı,” şeklinde konuştu.