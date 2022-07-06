﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan’da perakende araç satışları Haziran ayında %27 arttı

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:59:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende araç satışları bu yılın Haziran ayında yıllık %27 artışla 1.550.855 adet seviyesinde yer aldı.

FADA söz konusu verilerde yeni araç kayıtlarının baz alındığını ve Haziran ayı rakamının pandemi öncesinde kaydedilen seviyenin altında yer aldığını söyledi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Binek araç segmentinde talep güçlü seyretmiş olsa da Rusya-Ukrayna savaşından ve Hindistan Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonun endişe yarattığını söyleyerek faiz oranlarını yükseltmesinden kaynaklanan enflasyonist baskı nedeniyle risk ileriye dönük olarak halen çok yüksek. Geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde, neredeyse tüm ürünlerin fiyatları artarak hane halklarının bütçeleri üzerinde baskı oluşturdu ve binek araç alımı için ayrılan harcanabilir gelirlerin azalmasına yol açtı,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da perakende araç satışları Mayıs ayında düşük baz etkisine bağlı olarak %207 arttı

07 Haz | Çelik Haberler

Hint binek araç devlerinin satışları Mayıs ayında üç haneli artış kaydetti

02 Haz | Çelik Haberler

Hint Abishek Group ve Japon Kaiho Sangyo’nun ortak girişimi oto hurda tesisinde faaliyetlerine başladı

11 May | Çelik Haberler

Hindistan’da otomobil satışları Nisan ayında düşük baz etkisine bağlı olarak %37 arttı

06 May | Çelik Haberler

Hindistan’da otomobil satışları 2021-2022 mali yılında %6 düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Mart ayında %4,87 düştü

06 Nis | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Şubat ayında %6,5 düştü

15 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Şubat ayında farklı seyirler izledi

02 Mar | Çelik Haberler

Daimler India otomotiv geri dönüşüm firmasıyla iş birliğine gitti

22 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç kayıtları Ocak ayında %10 düştü

08 Şub | Çelik Haberler