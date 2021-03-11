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Hindistan’da otomobil satışları Şubat ayında %18 arttı

Perşembe, 11 Mart 2021 11:39:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat ayında Hindistan’ın otomobil satışları yıllık %19 artışla 281.380 adet oldu.

Hint otomobil üreticileri bayilere otomobil göndermeyi satış olarak görürken, Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu’na bağlı satıcılar ise otomobil kayıtlarını satış olarak kabul ediyor.

Ancak SIAM’a göre, Nisan 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasındaki dönemde yapılan toplam otomobil satışı yıllık bazda %10,35 düşüş göstererek, 2015-2016 mali yılında kaydedilen seviyenin altında yer aldı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  otomotiv  |  benzer haberler »


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