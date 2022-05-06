Hindistan’da otomobil satışları Nisan ayında düşük baz etkisine bağlı olarak %37 arttı

Cuma, 06 Mayıs 2022 14:00:19 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende otomobil satışları bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Nisan ayında pandeminin ikinci dalgası kapsamında uygulanan tam karantinaya bağlı olarak ortaya çıkan düşük baz etkisiyle birlikte yıllık %37 artarak 1.627.975 adet seviyesine yer aldı.

Söz konusu ayda, binek araç satışları yıllık %25 artışla 264.342 adet olurken, iki tekerlekli araç satışları yıllık %38 artışla 1.194.520 adet ve ticari araç satışları yıllık %52 artışla 78.398 adet seviyesinde kaydedildi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati, “Geçtiğimiz yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında tüm araç kategorilerinde büyüme görülmesine rağmen 2020 ve 2021 yıllarının Nisan ayında pandeminin birinci ve ikinci dalgaları nedeniyle dünya genelinde tam karantina uygulanmıştı. Bunun sonucunda da hiç satış yapılamamıştı. Ancak bu yılın Nisan ayıyla 2019 yılının aynı ayını kıyaslarsak satışların %6 düştüğü ve sektörde işlerin halen yoluna girmediği görülüyor,” açıklamasını yaptı.