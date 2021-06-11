Hindistan’da otomobil satışları Mayıs ayında %54,79 düştü

Cuma, 11 Haziran 2021 12:34:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin otomobil satışları bu yılın Mayıs ayında, pandeminin ikinci dalgasının yarattığı etki ve tam karantina uygulamasıyla birlikte satış bayilerinin kapanması nedeniyle %54,79 düşüşle 535.855 adet seviyesinde kaydedildi.

FADA’nın satış verilerinde, fabrikalardan bayilere yapılan sevkiyatları satış olarak gösteren üreticilerin verileri yerine Motorlu Taşıt Dairesi’ne kaydedilen araç adedi baz alındı.

Söz konusu satış verilerine göre, dört tekerlekli araç satışları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 208.833 adede kıyasla %58,96 düşüşle 85.733 adede gerilerken, iki tekerlekli araç satışları ise bir önceki ay kaydedilen 865.134 adede kıyasla %52,52 düşüşle 410.757 adet seviyesinde yer aldı.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati konuya ilişkin, “Mevcut tam karantina uygulaması 30 ila 45 gün sürdüğü ve ülkenin güneyinde halen devam ettiği için birçok bayinin satış miktarı önemsiz seviyelerde kaydedildi. Bu yüzden, bayiler, ödeme tarihi gelen kredi ödemelerini yapamayacak. Sonucunda da temerrüde düşecekler. Herhangi bir tüzük olmadığı için kredilerin uzatılması borçların yeniden yapılandırılması olarak kabul ediliyor. Söz konusu durum, bayilerin kredi notlarını olumsuz etkileyecek,” açıklamasını yaptı.