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Hindistan’da otomobil satışları 2020-2021 mali yılında %13,05 azaldı

Salı, 13 Nisan 2021 10:41:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan otomotiv sektörü 2020-2021 mali yılında satış açısından son yedi yılın en sert düşüşünü yaşadı ve bunun sonucunda 4.128.928 satış kaydetti.

SIAM, söz konusu dönemde otomotiv sektörünün her segmentinde gözlenen satış düşüşünün sektörü yedi yıl geriye götürdüğünü ifade etti.

Binek araç satışları son altı yılın en düşük seviyesini kaydetti ve 2.711.457 adet oldu.

İki tekerlekli araç satışları 2015 yılının seviyesiyle aynı, 15.199.000 adet olarak kaydedildi.

Üç tekerlekli araç satışları son 19 yılın en düşük seviyesinde yer alarak 216.000 adet oldu.

Sektörün beş yıllık birleşik büyüme oranı (CAGR) %6’ya, on yıllık birleşik büyüme oranı ise %2’ye indi.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  otomotiv  |  benzer haberler »


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