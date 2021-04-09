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Hindistan’da otomobil kayıtları Mart ayında %28,64 düştü

Cuma, 09 Nisan 2021 16:25:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ülkede tüm kategorilerdeki perakende otomobil satışları yıllık %28,64 düşüş gösterdi.

Ancak söz konusu ayda, tüm kategorilerdeki otomobil, iki tekerlekli ve üç tekerlekli araçların toplam kaydı Şubat ayına kıyasla %10 arttı.

Hint otomobil üreticileri bayilere otomobil göndermeyi satış olarak görürken, satıcılar ise otomobil kayıtlarını satış olarak kabul ediyor.

FADA’ya göre, Maharashtra eyaletinde Covid-19 salgınını kontrol altına almak adına karantina uygulanması, satıcılar birçok tatil dönemi boyunca satış potansiyellerine ulaşamayacağı için Nisan ayında araç satışlarını ciddi şekilde etkileyecek.


Etiketler: Hint Yarımadası  otomotiv  Hindistan  |  benzer haberler »


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