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Hindistan’da on şirket Rohit Ferro-Tech’in tesislerini iflas kurtarma yoluyla devralmak istiyor

Salı, 08 Haziran 2021 11:31:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel’in tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Tata Steel Mining Limited, Vedanta Limited ve Jindal Stainless Limited dahil on şirket teklif vererek, Rohit Ferro-Tech Limited’in ekonomik olarak kötü durumdaki tesislerini iflas kurtarma yoluyla devralmak istediğini beyan etti.

Piyasa kaynakları, tüm teklifçilerin niyet beyanının Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi tarafından onaylandığını belirtti. Şimdi ise şirketler tarafından verilen teklifler, Rohit Ferro-Tech Limited’in alacaklılarından oluşan bir komitenin onayına sunulacak.

Rohit Ferro-Tech, ikisi Odisha ve biri Batı Bengal’de olmak üzere üç adet ferrokrom tesisine ve Batı Bengal’de bulunan bir paslanmaz çelik imalat birimine sahip.


Etiketler: ticaret  Hindistan  Hint Yarımadası  devralım  |  benzer haberler »


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