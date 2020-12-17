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Hindistan’da madencilik ihalelerine katı koşullar getirilmesi düşünülüyor

Perşembe, 17 Aralık 2020 17:29:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanı Prahlad Joshi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hindistan hükümeti, demir cevheri dahil olmak üzere maden blokları ihalelerini kazanan bazı piyasa oyuncularının sözleşmelerini feshedebilmek ve sonraki ihalelere katılımlarını önlemek adına, Madencilik ve Madenler (Geliştirme ve Düzenleme) Kanunu 2015’e daha katı koşullar dahil etmeyi düşünüyor.

Joshi, ihaleyi kazanan bazı kişilerin, söz konusu maden bloklarında üretimi geciktirerek ihale işlemine zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Joshi, “Böyle durumlar ciddiyetle ele alınacak. Bazı oyuncuların sözleşmelerini feshedebilmek ve gelecekteki ihalelere katılımlarını önlemek adına, eyalet hükümetiyle birlikte söz konusu kanuna daha sıkı koşullar getirmeyi düşünüyoruz,” şeklinde konuştu.

Sözleşmesi 31 Mart 2020 tarihinde sona eren 24 adet demir cevheri bloğu ihaleye çıkarıldı ve yeni sözleşmeler yapıldı. Bunlardan ise yalnızca beş tanesi yeniden üretime başladı.

Söz konusu beş demir cevheri bloğu ise JSPL ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited tarafından işletiliyor.

Ayrıca, hem madencilik hem de çelik bakanlığı, çelik endüstrisinin karşı karşıya olduğu demir cevheri eksikliğini, ihaleyi kazanan oyuncuların demir cevheri madenlerini üretime başlatamamasına bağladı.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  madencilik  |  benzer haberler »


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