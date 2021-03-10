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Hindistan’da Liberty Steel ile yapılacak yeni çelik tesisi projesine çevre izni çıktı

Çarşamba, 10 Mart 2021 15:03:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Orman, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Andhra Pradesh eyalet hükümetine Kadapa bölgesinde yeni bir çelik tesisi projesine başlaması için çevre izni verdi.

Eyalet hükümeti, 20 Aralık 2020 tarihinde söz konusu tesisin kurulmasına yönelik izin almak için bir tasarı sunmuştu. Hükümeti, merkezi hükümetle birlikte 29 Ocak 2021 tarihinde ise çevresel etki değerlendirmesinin de yer aldığı revize edilmiş bir tasarı sundu ve bakanlık bunu onayladı.

Andhra Pradesh hükümeti ortak girişimli yeni bir çelik tesisi inşa etmek için İngiltere merkezli Liberty Steel şirketini seçti. Hükümet, projenin ilk aşamasına yıllık 3 milyon mt çelik üretim kapasitesi oluşturmak adına tahmini 1,37 milyar $ yatırım yapmayı hedefliyor. Hükümet ikinci aşamada ise, tesise yıllık 3 milyon mt daha kapasite eklemek adına 821 milyon $ daha yatırım yapmayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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