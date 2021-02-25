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Hindistan’da hükümet uygun fiyatlı konut projelerinin tamamlanması için özel bir fon oluşturdu

Perşembe, 25 Şubat 2021 14:27:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da bir hükümet yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre, devlet ülke çapında durdurulmuş uygun fiyatlı konut projelerinin tamamlanabilmesi için 3,5 milyar $ özel fon oluşturdu.

Piyasa kaynakları fonun 4.000 adet evi kapsayan 16 uygun fiyatlı konut projesinin tamamlanması ve 2020-2021 mali yılı içerisinde müşterilere teslim edilebilmesi için kullanılacağını ifade etti.  

Hükümet, ülke çapında durdurulmuş olan ve müteahhitlerin borçları yüzünden tamamlayamadıkları 63 milyar $ değerinde konut projesi olduğunu tahmin ediyor.  


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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